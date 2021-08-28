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Власть

Севастопольцев ждет «гаражная амнистия»

В Севастополе с 1 сентября можно будет оформить в собственность земельный участок, на котором расположен гараж, и, соответственно, и официально оформить объект.

Как сообщает пресс-служба городского правительства, с 1 сентября вступит в силу новый закон о гаражной амнистии.

Под действие этого закона попадают те, кто давно владеет гаражом, но только в том случае, если сооружение является вспомогательным объектом к дому или производственному помещению.

Оформить удастся только капитальный гараж, построенный до 18 марта 2014 года и не признанный по решению суда самовольной постройкой, а также при наличии документа о предоставлении, выделении земельного участка для его строительства, размещения, использования.

Какие документы нужны для оформления и статус гаража можно узнать в МФЦ, Севреестре, у кадастрового инженера. Информация также доступна на публичной кадастровой карте Росреестра.

Напомним, в Крыму гаражную амнистию оценили в целом положительно. Так, руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Крым Алла Вертинская отмечает, что разрешение гаражного вопроса, не решавшегося долгие годы, хорошая инициатива. Благодаря нововведению владельцы смогут защитить свои права. Однако есть и некоторые риски, что недобросовестные владельцы недвижимости на побережье смогут легализоваться. Подробнее читайте в материале ForPost: Чем для Крыма может обернуться «гаражная амнистия».

В тексте использованы материалы: Форпост

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