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Происшествия

Рецидивистке из Ялты грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

12:25 суббота, 28 августа 2021

У 31-летней женщины дома нашли наркотики МДМА, метадон и каннабис, весы, а также 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Правоохранители также изъяли 72 грамма наркотика, содержащего N- метилэфедрон. Также выяснилось, что женщина раньше уже привлекалась к уголовной ответственности за наркопреступления.

В отношении нее возбудили новое уголовное дело, по которому она может отправиться в тюрьму на 20 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинец отправится под суд за сверток с «травой». 32-летний житель Ялты предстанет перед судом за сверток с марихунаой, который хранил в собственной машине.

Жительнице Крыма грозит пожизненное за торговлю наркотиками. Полицейские задержали торговавшую наркотиками в особо крупном размере жительницу Крыма.

Полицейские задержали наркодилера из Джанкоя. Сотрудники полиции задержали жителя Джанкоя, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Наркоторговцу из Симферополя грозит 10 лет тюрьмы. 20-летнего жителя крымской столицы наряд полиции остановил, патрулируя один из микрорайонов города.

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