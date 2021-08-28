Происшествия
Рецидивистке из Ялты грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
У 31-летней женщины дома нашли наркотики МДМА, метадон и каннабис, весы, а также 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Правоохранители также изъяли 72 грамма наркотика, содержащего N- метилэфедрон. Также выяснилось, что женщина раньше уже привлекалась к уголовной ответственности за наркопреступления.
В отношении нее возбудили новое уголовное дело, по которому она может отправиться в тюрьму на 20 лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Жительнице Крыма грозит пожизненное за торговлю наркотиками. Полицейские задержали торговавшую наркотиками в особо крупном размере жительницу Крыма.
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