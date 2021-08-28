Рецидивистке из Ялты грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

У 31-летней женщины дома нашли наркотики МДМА, метадон и каннабис, весы, а также 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Правоохранители также изъяли 72 грамма наркотика, содержащего N- метилэфедрон. Также выяснилось, что женщина раньше уже привлекалась к уголовной ответственности за наркопреступления.

В отношении нее возбудили новое уголовное дело, по которому она может отправиться в тюрьму на 20 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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