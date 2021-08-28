Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 28 августа
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 28 августа.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 30, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 70 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью около 23 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 95 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью около 18 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 26 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 27 августа.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 26 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 26 августа.
Прогноз погоды в Крыму на среду 25 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 25 августа.
Климатолог оценил погодные антирекорды в Крыму: тревожная скорость. За последние 40 лет наблюдений за климатом среднегодовая температура воздуха в Крыму увеличилась более чем на два градуса.
В Крыму нашли главного организатора «водной блокады»
В Крыму нашли главного организатора «водной блокады» полуострова: бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.
Отдых в Крыму неожиданно подешевел
В сентябре отдых на морских курортах значительно подешевел, в частности пакетные туры в Крым упали в цене до 40%.
Какой сегодня праздник 28 августа фото
Сегодня, 28 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Кучма рассказал почему Украина потеряла Крым и когда он вернется
Украина потеряла Крым из-за того, что «не стала защищаться против захватчиков. Но оккупирован полуостров не на всегда», считает Кучма.
25 августа
Суд мягко наказал угрожавшего крымским силовикам чеченцафото
25 августа
В Крыму дорожные рабочие на разметке сделали четыре ошибки в слове «дети»фото
16 часов назад
В Крыму за сутки выявили 329 случаев коронавируса
За 26 августа на территории Крыма зарегистрировано 329 случаев коронавирусной инфекции.