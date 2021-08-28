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Происшествия

Курпный пожар в жилом доме Ялты: подробности

08:13 суббота, 28 августа 2021
Ялта
Курпный пожар в жилом доме Ялты: подробности

фото © Ялта-24

Пожар в доме по улице Кривошты, 10 локализован. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Спасатели продолжают работать на боевых участках.

Как сообщили представители МЧС, самое главное: пятый этаж не поврежден, квартиры спасатели спасли от огня. Повреждена только кровля.

Создан штаб по ликвидации пожара, в который вошли представители всех служб жизнеобеспечения.

Ранее стало известно, что в Ялте горит крыша дома на улице Кривошты, 10. Спасатели борются с огнем - пламенем охватило большую площадь кровли.

Жильцов верхних этажей, которые пострадали от пожара, разместят в пунктах временного пребывания. Глава администрации Ялты Янина Павленко, которая находится в данный момент на месте ЧС, заверила, что все, кому негде сегодня ночевать, получат кров на головой.

«Мы будем размещать людей в пансионате «Смена», гостинице «Авангард», в пансионате Чехова, помощь предлагают гостиницы и пансионаты Большой Ялты. Мы всех разместим», - заверила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Ялта-24

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