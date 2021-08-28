Курпный пожар в жилом доме Ялты: подробности

фото © Ялта-24

Пожар в доме по улице Кривошты, 10 локализован. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Спасатели продолжают работать на боевых участках.

Как сообщили представители МЧС, самое главное: пятый этаж не поврежден, квартиры спасатели спасли от огня. Повреждена только кровля.

Создан штаб по ликвидации пожара, в который вошли представители всех служб жизнеобеспечения.

Ранее стало известно, что в Ялте горит крыша дома на улице Кривошты, 10. Спасатели борются с огнем - пламенем охватило большую площадь кровли.

Жильцов верхних этажей, которые пострадали от пожара, разместят в пунктах временного пребывания. Глава администрации Ялты Янина Павленко, которая находится в данный момент на месте ЧС, заверила, что все, кому негде сегодня ночевать, получат кров на головой.

«Мы будем размещать людей в пансионате «Смена», гостинице «Авангард», в пансионате Чехова, помощь предлагают гостиницы и пансионаты Большой Ялты. Мы всех разместим», - заверила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Ялта-24

Ранее Новости Крыма сообщали:

Автомобиль насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Феодосии. В Феодосии водитель автомобиля остановился, чтобы пропустить пешехода.

«Ложная тропа» Меганома стала ловушкой для пострадавшего туриста. В Судаке спасли пострадавшего туриста, который во время прогулки получил травму на опасном склоне мыса Меганом.

Пьяный мужчина сбросил собутыльницу с восьмого этажа в Симферополе. Мужчина сбросил свою собутыльницу с восьмого этажа в симферопольском поселке ГРЭС.

В Севастополе автоледи «положила» дорожный знак. В Севастополе автомобиль врезался в дорожный знак пешеходного перехода. ДТП произошло накануне вечером возле остановки «Студгородок».