Фактор жадности? Эксперт о ценах на новостройки в Крыму

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Рост цен на жилье в новостройках Крыма нельзя назвать чрезмерным.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил эксперт по недвижимости, директор по маркетингу и продажам строительной компании Артур Дубровский.

«В Симферополе цены на новострои за год выросли на 21%. В абсолютном выражении это около 500 тысяч рублей на однокомнатную квартиру, что можно считать весьма значительной суммой. При этом в Краснодаре квартиры подорожали на 40%, а в Сочи - на 55%», - сказал Дубровский.

При таком сравнении крымские показатели выглядят не такими уж значительными, подчеркнул он. По мнению эксперта, цены на квартиры, как и процесс ценообразования весьма оправдан.

В регионе преимущественно строятся комплексы с квартирами повышенной комфортности и улучшенной планировкой.

«Для сравнения, качество строительства и продуманность строительных решений в Крыму значительно выше, чем в Краснодаре. В частности, у нас ниже плотность застройки, выше качество озеленения и благоустройства», - пояснил он.

Кроме качества строительства, на цены недвижимости в Крыму также повлияло подорожание строительных материалов, которое, по его данным, в среднем составило около 60%.

Учитывая все вышесказанное, нельзя говорить, что цены на новостройки регулирует только «фактор жадности» застройщика, резюмировал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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