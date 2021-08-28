Двое юных крымчан ограбили магазин

Два парня 18 и 19 лет ограбили магазин в селе Песчаное Бахчисарайского района.

Они вынесли деньги, спиртное и продукты на сумму более 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Ребята признались в краже, и пояснили, что решились на преступление, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Они рассказали правоохранителям, что ночью взломали входную дверь, а затем похитили товар и деньги. Продукты питания и спиртные напитки они впоследствии употребили, а деньги потратили на собственные нужды», — уточнили в МВД.

Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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