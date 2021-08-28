Происшествия
Двое юных крымчан ограбили магазин
Два парня 18 и 19 лет ограбили магазин в селе Песчаное Бахчисарайского района.
Они вынесли деньги, спиртное и продукты на сумму более 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
«Ребята признались в краже, и пояснили, что решились на преступление, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Они рассказали правоохранителям, что ночью взломали входную дверь, а затем похитили товар и деньги. Продукты питания и спиртные напитки они впоследствии употребили, а деньги потратили на собственные нужды», — уточнили в МВД.
Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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