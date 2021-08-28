До конца года все школы Евпатории обещают оснастить «тревожными кнопками»

На всех объектах сферы образования Евпатории разработаны и утверждены паспорта безопасности.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава городской администрации Роман Тихончук.

«Везде установлены системы тревожной сигнализации. До декабря 2021 года планируется оснастить все объекты системой передачи сообщений в подразделения войск национальной гвардии», — уточнил Роман Тихончук.

Всего в Евпатории 40 образовательных учреждений, из них 17 школ, 20 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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