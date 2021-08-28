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Коронавирус в Крыму

Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч

11:00 суббота, 28 августа 2021
Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч

фото © iz.ru

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 319 случаев коронавируса.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.

«За 27 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 319 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 251 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.

По данным министерства здравоохранения Крыма, накануне число случаев коронавируса в республике достигло 69 871. Таким образом, сегодня общее число выявленных случаев COVID-19 в регионе составило 70 190.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 319 случаев коронавируса.

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