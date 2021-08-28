Бездонная бочка: Крыма пообещали еще 8 млрд на дороги

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Крыму дополнительно 8 млрд рублей на ремонт дорог.

Документ опубликован на сайте федерального правительства.

«Выделить Росавтодору в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 8 млрд рублей для предоставления бюджету Республики Крым иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств… для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог», – говорится в тексте документа.

В распоряжении уточняется, что в результате выполнения ремонтных работ, в нормативное состояние должны прийти не менее 254 километров дорог общего пользования в городах и районах Крыма.

Всего с начала года Крым получил 16 млрд рублей на дорожное строительство. На эти деньги запланирован ремонт более 600 километров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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