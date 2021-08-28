Власть
Аксенов приказал срочно пересчитать все ямы Крыма
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил определить чиновников, ответственных за регулярный подсчет ям на полуострове.
Он решил обязать руководителей местных администраций обеспечивать их оперативный ремонт. Аксенов заявил, что на днях он лично проехал на машине по Симферополю вместе с главой администрации города Валентином Демидовым, чтобы показать ему все глубокие ямы на дорогах.
По словам главы Крыма, мэры и главы районов республики должны каждую неделю лично инспектировать дороги, а обнаруженную яму должны сразу заделывать, сообщает «Коммерсант».
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