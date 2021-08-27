Власть
Житель Севастополя предстанет перед судом за «оправдание нацизма»
Следкомитет завершил следствие по делу в отношении 25-летнего севастопольца, который обвиняется в оправдании нацизма.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Установлено, что молодой человек, являющийся сторонником идеологии германского нацизма, со своего аккаунта в социальной сети разместил в открытом доступе на созданной и администрируемой им странице публикацию с заголовком, содержащим изображения символики, сходной с символикой нацистской Германии, и лозунг с признаками оправдания идеологии нацизма. Также им была размещена аудиозапись, содержащая положительную оценку дивизии СС «Дирлевангер» в целом, ее участников, создателя и командира, а также их действий, признанных преступными приговором Международного военного трибунала», – сообщила Постнова.
Она уточнила, что молодому человека вменяют совершение преступления по части 1 статьи 354.1 УК РФ – одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенное публично. Преступление было выявлено оперативниками УФСБ по Крыму и Севастополю и Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю.
В свою очередь в прокуратуре Севастополя сообщили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в надзорном ведомстве напомнили, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за вандализм, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и незаконный оборот оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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