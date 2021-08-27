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Происшествия

Ялтинец выращивал на балконе коноплю

18:48 пятница, 27 августа 2021
Ялта

31-летний житель Ялты выращивал на балконе своей квартиры 29 кустов конопли.

При этом правоохранителям мужчина пояснил, что наркосодержащие растения выращивал для личного употребления, без цели сбыта, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Как установили правоохранители, за саженцами конопли мужчина осуществлял заботливый уход – растения поливались, а земля удобрялась. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают наказание до 2 лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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