Происшествия
Ялтинец выращивал на балконе коноплю
31-летний житель Ялты выращивал на балконе своей квартиры 29 кустов конопли.
При этом правоохранителям мужчина пояснил, что наркосодержащие растения выращивал для личного употребления, без цели сбыта, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Как установили правоохранители, за саженцами конопли мужчина осуществлял заботливый уход – растения поливались, а земля удобрялась. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают наказание до 2 лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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