Власть
Власти Крыма похвастались, что нашли в Симферополе «кондитерский цех с нелегалами»
Сотрудники полиции выявили цех по производству кондитерских изделий, в котором трудилось 25 нелегальных мигрантов.
Их трудовая деятельность была отображена в журнале выплат, а также зафиксирована видеорегистраторами, сообщили пресс-службе МВД по РК.
«При проверке документов иностранных граждан было выявлены 19 фактов нарушений режима пребывания иностранных граждан в РФ, 7 фактов осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ без патента», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве также отметили, что данные административные правонарушения предусматривают штрафы в размере до 2000 рублей. Помимо этого, административное делопроизводство было возбуждено и в отношении юрлица. За незаконное привлечение к труду каждого иностранного работника предприятию теперь грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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