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Происшествия

В Севастополе зарегистрировано экзотическое и опасное инфекционное заболевание

В Севастополе зарегистрировано экзотическое и опасное инфекционное заболевание

фото © pixabay.com

В инфекционной больнице Севастополя врачи насколько дней боролись за жизнь горожанина с диагнозом лептоспироз — заболевание, которое в 16% случаев приводит к смерти.

Сейчас жизни больного ничто не угрожает, сообщила ForPost главный врач ГБУЗС «Инфекционная больница Севастополя» Инга Матяж.

«За коронавирусом мы не должны забывать о том, что в Крыму и Севастополе, особенно в летний период, нам приходится сталкиваться с различными, в том числе опасными инфекционными заболеваниями» — прокомментировала ситуацию Инга Александровна.

По предварительным оценкам медиков, вероятнее всего пациент заразился в ходе купания в речке Черная или одном из водоемов у горы Гасфорта. Стоячая и слабопроточная вода — основные источники распространения лептоспироза, который фиксируется в Севастополе каждый год.

В связи с чем инфекционисты Севастополя призывают туристов и горожан воздержаться от купания в озерах и речках полуострова в ходе отдыха на природе.

Кроме лептоспироза в Севастополе этим летом зафиксировано два случая заразного импорта — малярии, которую завезли моряки гражданского флота дальнего плавания. Оба пациента вылечены. Со слов Инги Матяж, в больнице есть современное медоборудование и регулярно пополняются запасы препаратов от самых экзотических, редких и опасных инфекций. Как показывает практика, — это спасает жизнь севастопольцев и туристов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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В Севастополе зарегистрировано экзотическое и опасное инфекционное заболевание

В Севастополе зарегистрировано экзотическое и опасное инфекционное заболевание

В инфекционной больнице Севастополя врачи насколько дней боролись за жизнь горожанина с диагнозом лептоспироз — заболевание, которое в 16% случаев приводит к смерти.

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