В Севастополе зарегистрировано экзотическое и опасное инфекционное заболевание

фото © pixabay.com

В инфекционной больнице Севастополя врачи насколько дней боролись за жизнь горожанина с диагнозом лептоспироз — заболевание, которое в 16% случаев приводит к смерти.

Сейчас жизни больного ничто не угрожает, сообщила ForPost главный врач ГБУЗС «Инфекционная больница Севастополя» Инга Матяж.

«За коронавирусом мы не должны забывать о том, что в Крыму и Севастополе, особенно в летний период, нам приходится сталкиваться с различными, в том числе опасными инфекционными заболеваниями» — прокомментировала ситуацию Инга Александровна.

По предварительным оценкам медиков, вероятнее всего пациент заразился в ходе купания в речке Черная или одном из водоемов у горы Гасфорта. Стоячая и слабопроточная вода — основные источники распространения лептоспироза, который фиксируется в Севастополе каждый год.

В связи с чем инфекционисты Севастополя призывают туристов и горожан воздержаться от купания в озерах и речках полуострова в ходе отдыха на природе.

Кроме лептоспироза в Севастополе этим летом зафиксировано два случая заразного импорта — малярии, которую завезли моряки гражданского флота дальнего плавания. Оба пациента вылечены. Со слов Инги Матяж, в больнице есть современное медоборудование и регулярно пополняются запасы препаратов от самых экзотических, редких и опасных инфекций. Как показывает практика, — это спасает жизнь севастопольцев и туристов.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почти тысяча смертей: сводка по COVID-19 в Севастополе. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 198 новых случаев заболевания COVID-19.

В Крыму за сутки выявили 329 случаев коронавируса. За 26 августа на территории Крыма зарегистрировано 329 случаев коронавирусной инфекции.

Севастопольцы пожаловались на принудительную вакцинацию. Сотрудника военного госпиталя Севастополя принуждают пройти вакцинацию против коронавируса под угрозой увольнения.

В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса. За 25 августа на территории Крыма зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.