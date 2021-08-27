В Севастополе запретили продавать алкоголь 1 сентября

В Севастополе в День знаний, 1 сентября, нельзя будет продавать алкогольные напитки в розницу.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства города.

«Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в указанные дни не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, розничной продажи алкогольной продукции в случае, если указанная продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Евразийского экономического союза и федеральным законодательством о таможенном деле, и розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах беспошлинной торговли», – сказано в сообщении.

Как уточняется, нарушение ограничения продажи алкоголя влечет административную ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), а именно:

- наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;

- на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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