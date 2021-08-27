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Власть

В Севастополе проводят ревизию деревьев

Специалисты Севприроднадзора проверяют деревья и выявляют аварийные. Только после ревизии и заключения ведомства возможен снос или обрезка.

Специалисты Севприроднадзора уже начали работу на проспекте Победы. Деревья визуально осмотрят, по каждому объекту будет составлен протокол, затем, при необходимости, выдается порубочный лист. А на дереве остается специальная метка: вертикальная линия — обрезать опасные ветки, горизонтальная — спилить. Решение во дворах исполняет управляющая компания.

«Самостоятельно такие решения принимать не нужно, потому что визуально можно конечно определить, что здесь требуется обрезка, или может быть жильцам что-то мешает. Но в любом случае такие решения принимаются комиссией. У порубочного билета срок реализации — один год с момента получения, у разрешения на изъятие — один месяц», — уточнила заведующий сектором экопросвещения Севприроднадзора Юлия Ищинская.

В зоне ответственности управляющей компании и вывоз спиленных деревьев и веток. При этом складировать возле контейнеров спиленные ветки нельзя – за это предусмотрен штраф.

Если управляющие компании отвечают за то, что растет во дворах, то зона ответственности муниципалитетов — обочины дорог и некоторые общественные пространства. В Ленинском и Гагаринском районах ревизия зеленых зон уже прошла.

«Теперь должны организовать работу по сносу данных деревьев и соответственно до конца года выполнить снос деревьев, санитарную обрезку и другие комплексные мероприятия. Продолжаем работу по оставшимся восьми муниципальным округам, для того, чтобы тут же провести и составить инвентаризационную ведомость. Планируем включить объекты в план по содержанию зеленых насаждений», — пояснил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Если жители не знают, кто именно отвечает за территорию — можно сообщить об аварийных и опасных зеленых насаждениях в онлайн-формате. В Центр управления регионом, через Госуслуги или в официальных сообществах органов власти в соцсетях. Но ни в коем случае не пытаться демонтировать дерево самим. Это не только небезопасно, но и грозит серьезным штрафом.

Напомним, в конце мая на мирно сидящего на лавочке человека рухнул тополь. И это далеко не первый тополь, удивляющий севастопольцев внезапным падением. Один в августе 2020 года парализовал движение на улице Гоголя, что стало серьезной проблемой для городского транспорта.

От другого в январе 2019 года не убереглась женщина в районе Соловьевских складов. В этот же день дерево упало на автомобиль у дома № 7 на улице Юмашева.

Утром 30 ноября 2019 года тополь рухнул прямо на детскую площадку на улице Хрусталева, 113. К счастью, это произошло ранним утром, и на площадке никого не было.

В тексте использованы материалы: Форпост

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