Происшествия
В Севастополе ночной гость пробрался в ресторан и съел завтрак охранника
В Севастополе в ресторан грузинской кухни вторгся неизвестный. Инцидент произошел на Одесской улице в хинкальной «Мимино», сообщает телеграм-канал «Mash на волне».
Судя по записи с видеокамеры заведения, мужчина, не торопясь, перелез через ограждение летней веранды ресторана, а затем пробрался в помещение через окно для выдачи хинкали.
Оказавшись внутри, злоумышленник не стал таиться — он включил свет и взял оставленный кем-то рюкзак. Оказалось, что рюкзак принадлежал повару хинкальной.
В какой-то момент таинственный посетитель, видимо, проголодался и решил подкрепиться. Из доступной еды на тот момент был только завтрак сторожа — гречка с курицей. Переборчивый посетитель отдал предпочтение птице.
Подкрепившись, злоумышленник уже намеревался покинуть место преступления, но на его пути возник охранник, которого привлек шум, — он предположил, что начали приходить сотрудники заведения. Увидев ночного посетителя с рюкзаком и остатки своего завтрака, сторож вызвал полицию.
Прибывшие на вызов правоохранители задержали незваного гостя и доставили его в отдел полиции Ленинского района для дальнейшего разбирательства. Как уточнила руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина, задержанный был пьян.
«По данному факту участковым уполномоченным полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметила она.
В тексте использованы материалы: Форпост
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