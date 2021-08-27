Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти тысяча смертей: сводка по COVID-19 в Севастополе ● В Крыму за сутки выявили 329 случаев коронавируса ● Севастопольцы пожаловались на принудительную вакцинацию ● Аксенов разрешил посетить школьные линейки без QR-кодов о вакцинации ● В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса
В отелях и гостевых домах Севастополя проверяют соблюдение мер профилактики COVID-19
Сотрудники департамента общественной безопасности совместно с представителями управления туризма проводят рейды в средствах размещения гостей города.
В большинстве гостиниц все необходимые меры безопасности и рекомендации по профилактике коронавируса соблюдаются. Однако встречаются и случаи нарушений. В ходе проверки 25 августа администратор отеля отказался предоставить документы, необходимые для заселения гостей согласно Указу губернатора №14-УГ.
Сотрудники департамента общественной безопасности выписали уведомление на имя собственника для прибытия в ведомство.
«Эпидемиологическая обстановка в городе непростая. В очередной раз призываем гостиницы, отели и другие средства размещения соблюдать все установленные Указом Губернатора №14-УГ меры безопасности при заселении туристов», - отметила начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.
Напомним, что в соответствии с Указом губернатора №14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения возможно по следующим документам:
- сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в течение последних 12 месяцев;
- справка о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19;
- результат лабораторного исследования методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до заезда и повторно проведенного непосредственно перед заселением в средство размещения. До получения результатов повторного исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания.
Ранее Новости Крыма сообщали:
На крымских пляжах чиновники нашли мангалы вместо спасателей. Проводя рейд по пляжам Евпатории, сотрудники Минкурортов Крыма обнаружили на двух из них используемые мангалы. Зато в зоне купания не оказалось матросов-спасателей, сообщила пресс-служба ведомства.
«Крымнаш»: жадные и пьяные туристы бесят жителей Крыма. Путешественник рассказал, почему местные не рады гостям.
Раскрыт способ сэкономить на жилье в Крыму. Риелтор Алексей Степанов рассказал, как сэкономит на жилье в Крыму и избежать мошенничества.
Туристов возмутили евпаторийские «отели на воде». Отдыхающим приходится загорать под забором чьего-то дома.
Поклонскую могут сослать на Острова Зеленого Мыса
Кандидатура зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде.
На въезде в Крыму у гражданина Украины изъяли 150 тысяч долларов
Пограничники на въезде в Крым задержали гражданина Украины, который пытался ввезти на полуостров более 150 тысяч долларов.
В Крыму за сутки выявили 329 случаев коронавируса
За 26 августа на территории Крыма зарегистрировано 329 случаев коронавирусной инфекции.
«Крымнаш»: жадные и пьяные туристы бесят жителей Крыма
Путешественник рассказал, почему местные не рады гостям.
23 августа
Суд мягко наказал угрожавшего крымским силовикам чеченцафото
25 августа
Назван главный минус отдыха в сентябрьском Крыму
21 час назад
В Севастополе автоледи «положила» дорожный знак
В Севастополе автомобиль врезался в дорожный знак пешеходного перехода. ДТП произошло накануне вечером возле остановки «Студгородок».