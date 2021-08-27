В отелях и гостевых домах Севастополя проверяют соблюдение мер профилактики COVID-19

Сотрудники департамента общественной безопасности совместно с представителями управления туризма проводят рейды в средствах размещения гостей города.

В большинстве гостиниц все необходимые меры безопасности и рекомендации по профилактике коронавируса соблюдаются. Однако встречаются и случаи нарушений. В ходе проверки 25 августа администратор отеля отказался предоставить документы, необходимые для заселения гостей согласно Указу губернатора №14-УГ.

Сотрудники департамента общественной безопасности выписали уведомление на имя собственника для прибытия в ведомство.

«Эпидемиологическая обстановка в городе непростая. В очередной раз призываем гостиницы, отели и другие средства размещения соблюдать все установленные Указом Губернатора №14-УГ меры безопасности при заселении туристов», - отметила начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

Напомним, что в соответствии с Указом губернатора №14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения возможно по следующим документам:

- сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в течение последних 12 месяцев;

- справка о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19;

- результат лабораторного исследования методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до заезда и повторно проведенного непосредственно перед заселением в средство размещения. До получения результатов повторного исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания.

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