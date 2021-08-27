В Крыму за сутки выявили 329 случаев коронавируса

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За 26 августа на территории Крыма зарегистрировано 329 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 329 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 277 выявлены при обращении за медицинской помощью, 51 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7550 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 372 человека, выздоровевших за весь период – 59 149 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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