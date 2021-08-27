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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 329 случаев коронавируса

10:08 пятница, 27 августа 2021
В Крыму за сутки выявили 329 случаев коронавируса

фото © pixabay.com

За 26 августа на территории Крыма зарегистрировано 329 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 329 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 277 выявлены при обращении за медицинской помощью, 51 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7550 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 372 человека, выздоровевших за весь период – 59 149 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса. За 25 августа на территории Крыма зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.

Крым ожидает поставку крупной партии российской вакцины от коронавируса. Крупная партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») ожидается в Крыму в ближайшие дни.

Власти Крыма приказали вакцинировать к сентябрю от коронавируса 80 процентов педагогов. Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк поручил до 1 сентября вакцинировать от коронавируса не менее 80% педагогов.

В Крыму резко выросла смертность от коронавируса. Во всем мире процент смертности от ковида падает, а в Крыму продолжает рост.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 329 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 329 случаев коронавируса

За 26 августа на территории Крыма зарегистрировано 329 случаев коронавирусной инфекции.

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