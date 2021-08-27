Власть
В Крыму нашли главного организатора «водной блокады»
фото © glavcom.ua
В Крыму нашли главного организатора «водной блокады» полуострова: бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.
В мае 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивающий до 90% потребностей Крыма. В итоге на полуострове возник дефицит воды, а засоленность водоемов и территорий северной части возросла в разы.
На этой неделе Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид).
«Именно Сенченко в 2014 году, занимавший на тот момент пост временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации президента Украины, заставил предпринимателей Незалежной выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала, – цитирует РИА «Новости» первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса. – Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет».
В тексте использованы материалы: Новый день
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