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Власть

В Крыму нашли главного организатора «водной блокады»

20:14 пятница, 27 августа 2021
В Крыму нашли главного организатора «водной блокады»

фото © glavcom.ua

В Крыму нашли главного организатора «водной блокады» полуострова: бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.

В мае 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивающий до 90% потребностей Крыма. В итоге на полуострове возник дефицит воды, а засоленность водоемов и территорий северной части возросла в разы.

На этой неделе Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид).

«Именно Сенченко в 2014 году, занимавший на тот момент пост временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации президента Украины, заставил предпринимателей Незалежной выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала, – цитирует РИА «Новости» первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса. – Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет».

В тексте использованы материалы: Новый день

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