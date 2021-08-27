В Крыму на месяц закрыли лагерь из-за массовых случаев ОРВИ у детей

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» в Крыму закрыли на месяц из-за вспышки вирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда.

В ведомстве пояснили, что по состоянию на 19 августа 2021 года в медицинском изоляторе АО «Детский оздоровительный центр «Чайка» находится десять детей с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Еще двое больных выявлены во втором отряде. Кроме того, десять детей были госпитализированы в инфекционное отделение Алуштинской городской больницы.

«Рассмотрев дело по существу, изучив собранные доказательства, суд признал АО «Детский оздоровительный центр «Чайка» виновным в нарушении обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.2 ст. 6. 3 КоАП РФ). Юридическому лицу назначено наказание в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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