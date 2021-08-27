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Власть

В Крыму гражданина Украины посадили на 12,5 лет

13:29 пятница, 27 августа 2021

За попытку сбыта крупной партии марихуаны 33-летнего жителя Украины приговорили к длительному сроку заключения в колонии строгого режима.

На момент ареста у мужчины было при себе свыше 415 граммов каннабиса, сообщили в пресс-службе Белогорского районного суда.

«Как установил суд, в сентябре 2019 года, мужчина приобрел через Интернет 415,56 граммов. Купленный наркотик злоумышленник хранил при себе и, с целью дальнейшего его незаконного сбыта, делал закладки», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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