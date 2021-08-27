В Крыму дорожные рабочие на разметке сделали четыре ошибки в слове «дети»

Курьезный случай произошел в Севастополе во время нанесения разметки на одной из отремонтированных дорог.

Дорожники вместо слова «дети» написали слово «тиде».

В настоящий момент надпись успели закрасить. Представители департамента транспорта Севастополя заявили, что разметку наносили поздно ночью, а сотрудники попросту перепутали трафарет местами, пишет neformat.

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