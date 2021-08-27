Власть
Строительство театра кукол в Симферополе возобновится не скоро
Строительство симферопольского театра кукол возобновится в 2022 году.
Об этом сегодня во время совещания по реализации инфраструктурных проектов сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.
«Плановый срок у нас выхода из экспертизы, ставим себе задачу, – конец этого года, чтобы с 2022 года мы возобновили строительно-монтажные работы», – сообщил Кабанов.
Вице-премьер пояснил, что проволочка с реализацией объекта связана с необходимостью внести изменения в нормативные документы федерального минстроя. Ожидается, что поправки внесут в сентябре, проект возобновления строительства отправят на экспертизу в октябре.
Новое пятиэтажное здание театра кукол строится с 2018 года в центре Симферополя на месте старого одноэтажного здания, возведенного еще в 30-х годах ХХ века. В новом здании разместятся две сцены на 300 и 100 посадочных мест, а также производственный комплекс: помещения для репетиций, примерочные, комнаты для артистов, складские помещения и цеха.
Начинала строить здание петербургская компания «Меандр». Изначально предполагалось, что здание будет введено в эксплуатацию в декабре 2019 года, но темпы работ были низкими: среднемесячное освоение выделенных средств в течение 2019 года составило чуть больше 4,8 млн рублей, сообщил Кабанов. Контракт с компанией расторгли, фирму включили в список недобросовестных поставщиков за срыв сроков на этом и ряде других объектов на территории республики.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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