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Коронавирус в Крыму

Севастопольцы пожаловались на принудительную вакцинацию

Севастопольцы пожаловались на принудительную вакцинацию

фото © pixabay.com

Сотрудника военного госпиталя Севастополя принуждают пройти вакцинацию против коронавируса под угрозой увольнения.

Об этом в соцсетях сообщила его супруга.

Она отметила, что ее муж в мае перенес COVID-19 и сейчас имеет антитела. Кроме того, по ее словам, мужчина страдает хроническим заболеванием, при котором прививка не рекомендована. При этом в поликлинике ему отказывают в выдаче документа о медицинском отводе.

Мужчина получил уведомление с места работы о том, что если он не пройдет вакцинацию до конца августа, то с 1 сентября его уволят. Судя по опубликованному его супругой документу, севастополец не является частью медперсонала, а работает в охране учреждения.

Женщина признается, что ее муж не хочет потерять работу. В то же время супруги сомневаются в законности действий работодателя и намерены жаловаться в соответствующие органы.

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