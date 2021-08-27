Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов разрешил посетить школьные линейки без QR-кодов о вакцинации ● В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса ● Крым ожидает поставку крупной партии российской вакцины от коронавируса ● Власти Крыма приказали вакцинировать к сентябрю от коронавируса 80 процентов педагогов ● В Крыму резко выросла смертность от коронавируса
Севастопольцы пожаловались на принудительную вакцинацию
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Сотрудника военного госпиталя Севастополя принуждают пройти вакцинацию против коронавируса под угрозой увольнения.
Об этом в соцсетях сообщила его супруга.
Она отметила, что ее муж в мае перенес COVID-19 и сейчас имеет антитела. Кроме того, по ее словам, мужчина страдает хроническим заболеванием, при котором прививка не рекомендована. При этом в поликлинике ему отказывают в выдаче документа о медицинском отводе.
Мужчина получил уведомление с места работы о том, что если он не пройдет вакцинацию до конца августа, то с 1 сентября его уволят. Судя по опубликованному его супругой документу, севастополец не является частью медперсонала, а работает в охране учреждения.
Женщина признается, что ее муж не хочет потерять работу. В то же время супруги сомневаются в законности действий работодателя и намерены жаловаться в соответствующие органы.
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