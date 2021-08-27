Происшествия
Пьяный мужчина сбросил собутыльницу с восьмого этажа в Симферополе
Мужчина сбросил свою собутыльницу с восьмого этажа в симферопольском поселке ГРЭС.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«В одной из квартир многоэтажного дома по улице Яблочкова поселка ГРЭС компания знакомых на протяжении длительного времени распивала спиртные напитки. В ходе конфликта 50-летний мужчина перекинул с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже дома, свою знакомую. От полученных травм 39-летняя пострадавшая скончалась», – сообщила Постнова.
СК возбудил уголовное дело и предъявил мужчине обвинение по части 1 статьи 105 УК России (убийство).
Злоумышленник задержан, следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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