Пьяный мужчина сбросил собутыльницу с восьмого этажа в Симферополе

Мужчина сбросил свою собутыльницу с восьмого этажа в симферопольском поселке ГРЭС.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В одной из квартир многоэтажного дома по улице Яблочкова поселка ГРЭС компания знакомых на протяжении длительного времени распивала спиртные напитки. В ходе конфликта 50-летний мужчина перекинул с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже дома, свою знакомую. От полученных травм 39-летняя пострадавшая скончалась», – сообщила Постнова.

СК возбудил уголовное дело и предъявил мужчине обвинение по части 1 статьи 105 УК России (убийство).

Злоумышленник задержан, следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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