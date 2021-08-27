Власть
Посол России предостерегает Великобританию и советует ее кораблям не приближаться к Крыму
Посол России в Лондоне Андрей Келин предостерег Великобританию от захода ее кораблей без заблаговременного предупреждения в морскую акваторию вблизи Крыма.
Об этом он сказал в четверг в интервью телевизионной программе Hard Talk вещательной корпорации Би-би-си.
В частности, он говорил об этом в контексте июньского инцидента с британским эсминцем Defender, который осуществлял проход в Черном море вблизи берегов Крыма.
«Британский корабль вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час, он не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией. Это был не мирный проход, как утверждает правительство Великобритании, это была демонстрация того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности», – цитирует дипломата ТАСС.
Посол отметил, что при повторной аналогичной ситуации власти Великобритании «окажутся в более трудном положении».
«Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они (власти Великобритании – ред.) окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», – предупредил Келин.
Реакции британских властей на предупреждения российского дипломата пока нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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