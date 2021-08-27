Поклонскую могут сослать на Острова Зеленого Мыса

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Кандидатура зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде.

Об этом со ссылкой на источники в Госдуме сообщает РБК.

Наталью Поклонскую могут назначить российским послом на Островах Зеленого Мыса, если ее кандидатуру одобрят в российском парламенте. При этом, по данным источников журналистов, международный комитет парламента будет обсуждать этот вопрос уже скоро - все документы на данный момент подготовлены.

Впрочем, официально данную информацию ни Поклонская, ни госструктуры еще не объявляли.

Напомним, недавно Наталья Поклонская заявила, что она снова хочет стать прокурором Крыма. Также она говорила о том, что не стала бы занимать министерскую должность на полуострове.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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