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Коронавирус в Крыму

Почти тысяча смертей: сводка по COVID-19 в Севастополе

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 198 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города. «305 человек выписаны после выздоровления.

Умерли шесть человек в возрасте от 50 до 94 лет», - уточнили в правительстве. По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 26 497 человек.

Выздоровели по состоянию на сегодняшний день 23 206, скончались 998 пациентов.

Под наблюдением продолжают находиться 689 человек – это контактировавшие с заболевшими люди, у которых диагноз COVID не подтвержден.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольцы пожаловались на принудительную вакцинацию. Сотрудника военного госпиталя Севастополя принуждают пройти вакцинацию против коронавируса под угрозой увольнения.

В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса. За 25 августа на территории Крыма зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.

Крым ожидает поставку крупной партии российской вакцины от коронавируса. Крупная партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») ожидается в Крыму в ближайшие дни.

Власти Крыма приказали вакцинировать к сентябрю от коронавируса 80 процентов педагогов. Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк поручил до 1 сентября вакцинировать от коронавируса не менее 80% педагогов.

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