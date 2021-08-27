Почти тысяча смертей: сводка по COVID-19 в Севастополе

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 198 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города. «305 человек выписаны после выздоровления.

Умерли шесть человек в возрасте от 50 до 94 лет», - уточнили в правительстве. По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 26 497 человек.

Выздоровели по состоянию на сегодняшний день 23 206, скончались 998 пациентов.

Под наблюдением продолжают находиться 689 человек – это контактировавшие с заболевшими люди, у которых диагноз COVID не подтвержден.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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