Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 329 случаев коронавируса ● Севастопольцы пожаловались на принудительную вакцинацию ● Аксенов разрешил посетить школьные линейки без QR-кодов о вакцинации ● В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса ● Крым ожидает поставку крупной партии российской вакцины от коронавируса
Почти тысяча смертей: сводка по COVID-19 в Севастополе
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 198 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города. «305 человек выписаны после выздоровления.
Умерли шесть человек в возрасте от 50 до 94 лет», - уточнили в правительстве. По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 26 497 человек.
Выздоровели по состоянию на сегодняшний день 23 206, скончались 998 пациентов.
Под наблюдением продолжают находиться 689 человек – это контактировавшие с заболевшими люди, у которых диагноз COVID не подтвержден.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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