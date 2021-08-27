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Курортный сезон

Отдых в Крыму неожиданно подешевел

19:23 пятница, 27 августа 2021
Отдых в Крыму неожиданно подешевел

фото © iz.ru

В сентябре отдых на морских курортах значительно подешевел, в частности пакетные туры в Крым упали в цене до 40%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику АТОР.

По данным аналитиков, семидневная путевка в Крым на двоих с перелетом из Москвы, проживанием и питанием в первую неделю сентября обойдется в 31 тысячи рублей. Анапские отельеры также снизили цены до 40% - аналогичная путевка на этот черноморский курорт будет стоить от 22 тыс. рублей. Пакетный тур в Сочи можно приобрести за 27 тыс. , и это на 25% дешевле, чем летом.

Значительно снизилась цена на отдых в Калининградской области - в среднем на 18 процентов, но все же вдвоем по системе «все включено» отдохнуть дешевле, чем за 48 тысяч не получится.

Турция становится дешевле на 28% - путевку туда можно купить за 40 тысяч рублей. Кипр, ОАЭ, Болгария и Египет обойдутся значительно дороже: от 70 до 74 тысяч рублей.

От 100 тысяч придется потратить на пакетный тур в Марокко, Албанию или Грецию, от 130 - в Иорданию, Хорватию и на Кубу. Самыми дорогими остаются Мексика и Сейшелы - неделя в сентябре на этих курортах будет стоить минимум 208 и 280 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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