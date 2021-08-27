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Власть

На въезде в Крыму у гражданина Украины изъяли 150 тысяч долларов

12:43 пятница, 27 августа 2021
На въезде в Крыму у гражданина Украины изъяли 150 тысяч долларов

фото © Новости Крыма

Пограничники на въезде в Крым задержали гражданина Украины, который пытался ввезти на полуостров более 150 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю

«Установлено, что гражданин Украины, имея умысел на незаконный ввоз денежных средств на территорию Российской Федерации, сокрыл в нише для хранения запасного автомобильного колеса своего автомобиля черный полиэтиленовый пакет с денежными средствами в сумме свыше 150 тысяч долларов США», – сообщили в ведомстве.

Нарушитель пытался провезти средства через автомобильный пункт пропуска «Армянск». Операцию по его задержанию пограничники проводили совместно с сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Находящиеся в тайнике деньги изъяты.

«Сумма незаконно перемещенных через таможенную границу ЕврАзЭС наличных денежных средств превысила пятикратный размер суммы, разрешенной к перемещению без декларирования, и составляет особо крупный размер», – добавили в пресс-сдужбе.

Согласно пункту 7 статьи 260 Таможенного кодекса ЕврАзЭС без декларирования через границу разрешается перемещать не более 10 тысяч долларов США. При заполнении декларации украинец не сообщил об имеющихся у него деньгах. Когда пограничники спросили его о наличии подлежащих декларированию предметов и средств, он ответил отрицательно.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в особо крупном размере).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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