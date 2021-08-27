На продавцов бахчи в Симферополе составили 20 протоколов

Власти Симферополя на сегодняшний день составили около 20 административных протоколов по факту стихийной торговли арбузами и дынями.

Об этом сообщил начальник управления по мониторингу и пресечению несанкционированной реализации товара и оказания услуг департамента АТК администрации Симферополя Максим Вотчель.

По его словам, четверых нарушителей выявили в ходе прошедшего в среду очередного рейда с участием сотрудников профильного департамента и полицейских.

Так, на одном из участков Феодосийского шоссе сотрудники департамента проверили два торговых объекта.

На одной торговой точке имеются документы на право собственности земельного участка, вид разрешенного использования «коммерция», на второй документы отсутствуют. На реализатора составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Решение по данному протоколу будет принято на ближайшем заседании административной комиссии, сообщил Вотчель.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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