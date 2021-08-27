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Происшествия

«Ложная тропа» Меганома стала ловушкой для пострадавшего туриста

14:16 пятница, 27 августа 2021
Судак

В Судаке спасли пострадавшего туриста, который во время прогулки получил травму на опасном склоне мыса Меганом.

Об этом рассказали в пресс-службе крымского МЧС.

Сообщение о травмировании мужчины поступило в службу спасения накануне днем.

На помощь ему оперативно выдвинулись судакские спасатели. Ситуация осложнялась тем, что точное местонахождение пострадавшего было неизвестно. «По прибытии спасатели определили, что мужчина находится на так называемой «ложной тропе» - труднодоступном участке со сложным скальным и сыпучим рельефом в юго-восточной части массива Меганом.

Пострадавшему оказали доврачебную помощь, после чего на поврежденную ногу наложили холодный компресс и вакуумную шину», - рассказали в ведомстве. Затем с помощью альпинистского снаряжения, страховки и носилок спасатели спустили туриста с горы и доставили его в приемное отделение судакской больницы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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