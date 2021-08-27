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Здоровье

Крымские ученые нашли способ лечения побочного эффекта онкотерапии

16:30 пятница, 27 августа 2021
Крымские ученые нашли способ лечения побочного эффекта онкотерапии

фото © Новости Крыма

Ученые Крымского федерального университета нашли способ профилактики и лечения орального мукозита с помощью витамина B17.

Об этом со ссылкой на заведующую кафедрой стоматологии КФУ Инессу Романенко сообщает пресс-служба университета.

Оральный мукозит - эрозивное и язвенное поражение слизистой оболочки рта, глотки, пищевода и ЖКТ – побочный эффект при лучевой терапии (возникает в 100% случаев) и химиотерапии (в 90% случаев) пациентов с опухолями головы и шеи.

«Этот побочный эффект существенно ухудшает качество жизни, комплаенс пациента, то есть его взаимодействие с врачом в плане выполнения назначений, снижает эффективность противоопухолевой терапии за счет прерывания курса, а в ряде случаев ухудшает и отдаленные результаты лечения», - объяснила Романенко.

Крымские врачи предложили метод лечения на основе витамина B17 или Амигдалина (Лаэтрила), он содержится в бобовых, семенах, орехах, фруктах, ростках пшеницы и других продуктах.

Лечение включает обработку полости рта и обезболивание за счет промывания с этим веществом.

«Семена абрикосов обладают противоопухолевым действием за счет содержания в них диглюкозида с циановым радикалом.

Вот этот радикал – цианид – проникает сквозь клеточную мембрану в раковые клетки и распадается на две молекулы глюкозы, бензальдегид и цианистый водород, который не наносит вред организму, поскольку неактивен в слюне», – добавила Романенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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