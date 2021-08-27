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Общество

Крымчанка решила продать свою школьную золотую медаль - очень дорого

08:57 пятница, 27 августа 2021
Крымчанка решила продать свою школьную золотую медаль - очень дорого

фото © zn.ua

Жительница Крыма решила обратить школьные успехи в солидный капитал – в прямом смысле.

Женщина 21 год назад закончила школу с золотой медалью. А теперь решила ее продать и разметила объявление на одной из торговых онлайн-площадок.

В принципе, ничего необычного в этом нет: золотые и серебряные медали выпускников и в России, и на Украине давно являются предметом торга. Интересуют они, в основном, коллекционеров. Правда, существенно обогатиться на этом еще никому не удавалось. В Интернете есть объявления, согласно которым золотую медаль Украины пытались продать за 200 евро. Аналогичную медаль 4 года назад продали на онлайн-торгах за 210 рублей.

Наиболее дорого медали обходились выпускникам: так, в Киеве в 2013 году за «золото» просили 1 тысячу 875 долларов США. Правда, в комплекте шли именной «золотой» аттестат и плюс 200 баллов при поступлении в вуз.

Крымчанка же просто продает свою медаль безо всяких бонусов для приобретателя и просит за нее 5 млн рублей. Покупателей почему-то пока не нашлось.

Напомним, что в СССР медали за отличие в учебе начали выдавать после Второй мировой войны. Первоначально, в 1946 – 1954 годах их изготавливали из золотого сплава 583-й пробы или серебра 925 пробы. Тогда золотая медаль весила около 17,5 граммов и содержала 10,2 граммов.

С 1953 года золотые медали начали изготавливать из сплава 375-й пробы и дополнительно покрывать более высокопробным золотом методом гальванозолочения: содержание чистого золота сократилось до 5,87 граммов.

В 1960 году от драгоценных сплавов отказались и перешли специальный цинково-медный томпака Л90. Поверхность покрывалась тончайшим слоем драгоценного металла в 5 микрон. На медаль расходовалось 0,307 граммов золота.

В России в 2007 году золотой слой сократили до 2 микрон.

В тексте использованы материалы: Новый день

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