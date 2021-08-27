Крым потратит огромные деньги на выравнивание дорог

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Крым получит дополнительные средства на восстановление грунтовых дорог.

Об этом во время совещания по инфраструктурным проектам сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Деньги по поручению президента выделены на грейдирование улиц городов и районов Крыма, – сказал Аксенов. – До следующей недели (подготовить) все списки, согласованные с главами администраций. Это большой объем, большое количество улиц, многие из которых уже не проездные из-за рельефа – вода разъела, грунт такой. Хотя бы грейдером пройти, частично подсыпать».

Всего на эти цели выделили 700 млн рублей. Ориентировочно, на эти деньги можно выровнять около тысячи километров дорог по всему Крыму. «Это прилично. Наверное, около половины грунтовых дорог», – отметил глава республики.

Всего с начала года Крым получил 16 млрд рублей на дорожное строительство. На эти деньги запланирован ремонт более 600 километров. В августе стало известно, что республике дополнительно выделят еще 8 млрд рублей на эти цели.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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