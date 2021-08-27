Какой сегодня праздник 27 августа

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Сегодня, 27 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День российского кино

27 августа в России отмечается День российского кино — праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское кино. Он установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

Свою историю этот праздник ведет со времен Октябрьской революции 1917 года, когда руководство молодой советской республики, понимая всю важность развития кинематографа, как мощного инструмента пропаганды революционных идей, решило «взять кинематограф в свои руки».

В честь же праздника во многих российских городах проходят кинопоказы, кинофорумы, встречи с актерами и режиссерами, разнообразные мастер-классы и тематические выставки.

День памяти святого пророка Михея

Святой пророк Михей был современником святого пророка Илии. Он предсказал гибель царю Ахаву в войне с ассирийцами, за что был посажен в темницу. Освобожденный после гибели Ахава, святой пророк Михей мученически скончался в девятом веке до Рождества Христова.

О кончине святого пророка Михея ничего не говорится в Священном Писании. Однако весьма вероятно, что святой пророк Михей умер мученической смертью.

В некоторых источниках говорится, что за обличение беззакония святой пророк Михей был убит и брошен в пропасть. Близкие святого Михея достали его тело оттуда и похоронили на семейном участке земли.

Также сегодня, 27 августа, отмечают такие праздники:

- День украинского сала

- День независимости Молдовы

- Михей Тиховей

- Праздник пролетающих облаков

- День ленточек и бубенчиков

- День любителей бананов (National Banana Lovers Day) в США

- День «Просто так» (National Just Because Day) в США

- День женского восстания в Гвинее

- День фармацевта в Иране

- День запеченного крема (Pots De Creme Day) в США

- День нефти (National Petroleum Day) в США

Сегодня именины празднуют: Маркелл, Феодосий, Михей, Аркадий, Моника, Лукий, Урсикий.

Что происходило 27 августа в прошлые годы

1760 - начало борьбы с коррупцией в Российской империи: императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество госчиновников.

1813 - французские войска под руководством Наполеона Бонапарта одержали победу над войсками 6-й коалиции (Россия, Австрия, Пруссия, Швеция и Англия).

1911 - свой первый футбольный матч провел российский клуб «ЦСКА».

1912 - в печати появился первый рассказ о приключениях Тарзана, автор Эдгар Райс Берроуз.

1919 - в Советской России национализирована вся кино- и фотопромышленность, сегодня это День российского кино.

1922 - вышел первый номер знаменитого сатирического журнала «Крокодил» (являлся единственным разрешенным сатирическим журналом в СССР).

1955 - вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса (сборник мировых рекордов, достижений человека, животных и природных величин) на 198 страницах.

1959 - впервые выпускников школ начали награждать медалями.

1991 - Молдавия провозгласила независимость и вышла из состава СССР.

2008 - на Байкале (Россия) произошло девятибальное землетрясение (эпицентр находился на дне озера Байкал).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 августа. Какие праздники будут завтра?

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