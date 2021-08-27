Водный кризис
Развитие сюжета: В Росссии возбудили уголовное дело из-за перекрытия Северо-Крымского канала ● Воду из-под Азовского моря могут пустить по Северо-Крымскому каналу ● Десятки улиц Симферополя остались без воды ● В Крыму отказались от графиков водоснабжения ● Несмотря на осадки водохранилища Крыма не заполняются водой
Эксперт успокоил: в Крыму воды очень много и хватит на всех
фото © Новости Крыма
Крымскому полуострову хватает своей воды для надежного водоснабжения, но чтобы избежать водного кризиса в регионе, нужно научиться грамотно и правильно ею управлять.
Такое мнение высказал замдиректора Института водных проблем РАН Владислав Полянин.
«Я лично считаю, мои коллеги считают, что, в принципе, в Крыму воды достаточно для надежного водоснабжения», - отметил специалист, подчеркнув, что по разным оценкам, объем речного стока на полуострове составляет от 680 миллионов до 1,2 миллиарда кубометров в год.
Чтобы регион мог устойчиво функционировать с имеющимися объемами, нужна новая концепция управления водными ресурсами, считает ученый.
Она должна в первую очередь исходить из внутренних резервов и источников полуострова, учитывать местную специфику водохозяйственного баланса и «принципы интегрированного управления» водными ресурсами.
При этом нужно помнить, что вода в Крыму распределена неравномерно.
Так, например, степные регионы Крыма, север и восток, все больше ощущают негативные последствия от засух.
«Для отдельных районов Южного берега и отчасти речных бассейнов Северо-западного склона, наоборот, растут риски наводнений, носящих катастрофический характер и формирующих значительные избытки воды, которые практически не используются», - добавил Полянин.
Для разработки современной модели правильного водопользования, Крыму необходимо решить несколько задач, отметили в Институте.
Во-первых, определить, как распределяется влага в почве в сельскохозяйственных районах, и оценить способы ее сохранения. Во-вторых, нужно оценить объемы разгрузки грунтовых вод вдоль морского побережья и понять, как их можно использовать. В-третьих, не стоит забывать о рисках засоления водоносных горизонтов и проникновения туда морской воды.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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