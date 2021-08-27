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Общество

Дожди и похолодание ожидаются в Крыму 1 сентября

18:14 пятница, 27 августа 2021
Дожди и похолодание ожидаются в Крыму 1 сентября

фото © kp.ua

Понижение температуры воздуха и осадки ожидаются в Крыму в начале сентября.

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«Первый месяц осени спешит вступить в свои права. 1 сентября холодный фронтальный раздел разрушит погодную идиллию: пройдут дожди, днем температура воздуха понизится до 20-25 градусов, ночью до 15-20 градусов», – сообщили синоптики.

До конца августа на полуострове сохранится сухая и жаркая погода. Температура воздуха поднимется до 35 градусов. Минимальная температура составит 18 градусов.

Морская вода до 1 сентября прогреется до 24-26 градусов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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