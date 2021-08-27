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Бизнес

Более 200 тонн винограда уже собрали на винзаводе в Коктебеле

Массовый сбор винограда стартовал на инвестиционном проекте по восстановлению производственного комплекса завода марочных вин «Коктебель».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства  экономического развития РК.

«На инвестиционном проекте стартовал массовый сбор винограда. Уже собрано более 200 тонн урожая. В планах у инвестора собрать в 1,5 раза больше винограда, чем за предыдущий год. Это 15 сортов винограда, среди которых Мускат янтарный и Мускат розовый, Каберне-совиньон, Бастардо, Алиготе, Траминер розовый, Мерло, Пино-Гри и другие», — рассказала заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

Вице-премьер отметила, что процесс расширения и обновления производства предприятия находится в активной фазе.

Напомним, что инвестиционное соглашение по развитию виноделия на базе собственности Республики Крым в пгт Коктебель с заводом было подписано в 2015 году. Сегодня общая площадь виноградников составляет более 1 тысячи гектар.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пока не ожидается падение урожая винограда. Урожай винограда 2021 года в Крыму ожидается на уровне прошлого года.

В Крыму засуха оказалась страшнее потопов. Обильные осадки, обрушившиеся на Крым летом 2021 года, принесли сельскому хозяйству региона больше пользы, чем ущерба.

Объем экспорта сельхозпродукции из Крыма превысил 10 млн долларов. Выполнение планового показателя в рамках реализации Регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» с начала года составило более 85%.

Крымские виноделы сообщили о резком росте цен на сырье. Оптовые цены на технические сорта винограда в Крыму выросли с 60 до 150 рублей за килограмм.

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