Отдых
Блогер устроил в Крыму переполох с флагом Украины
фото © Антон Мурафа|Instagram
Популярный украинский блогер Антон Мурафа поздравил из Крыма Украину с Днем независимости.
Сделал он это довольно специфически: у берегов Феодосии заплыл далеко в море и достал украинский флаг. Фотоотчет он опубликовал в своем Instagram.
Стоит отметить, что сам Мурафа переехал на материковую Украину, хотя его семья осталась в Крыму.
«Отмечаю твой день рождения у нас дома», — написал Антон Мурафа.
Часть подписчиков украинца тут же отметились под постом вопросом «Чей Крым». Другие похвалили его за смелость. Нашлись и те, кто заметил, что Мурафа, прежде чем достать флаг, отплыл далеко от берега. А вот скептики пришли к выводу, что отдыхает блогер вовсе не на крымском побережье: «Это ты на турецкой части Черного моря».
Крымчане к такой выходке пранкера отнеслись нейтрально. Судя по характеру видеороликов Мурафы, скорее всего, «украинский флаг у берегов полуострова — способ привлечь аудиторию, а не провокация», считает местная общественница Елена Бобкина.
«Крым — это безопасная территория, где можно свободно достать флаг любого другого государства, несмотря на то, что это достаточно глупая шутка», — сказала бывшая киевлянка Бобкина.
В тексте использованы материалы: Форпост
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