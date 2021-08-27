Благоустройство площади Ленина в Симферополе сорвано

Благоустройство площади им. Ленина в Симферополе не успевают завершить к ранее обозначенному сроку – 1 сентября.

Об этом на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в республике заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Площадь Ленина мы тоже обещали к 1 сентября сдать. К сожалению, сдана не будет», – сказал Аксенов.

В ходе совещания 10 августа глава республики зафиксировал обещание главы администрации Симферополя Валентина Демидова о завершении этого объекта к началу осени. Теперь же он поручил обещания Демидова закреплять в публичном поле. «Обязательства письменные Валентина Валентиновича публикуйте на сайте администрации», – подчеркнул Аксенов.

По информации главы администрации крымской столицы, к 1 сентября из 17 дворовых территорий, благоустройство которых проводят в этом году за счет средств по соглашению между правительствами Москвы и Крыма, готовы будут лишь 9. И те – без озеленения.

Кроме того, на территории города все еще продолжают переделывать некачественно выполненный ремонт дворов и скверов по прошлогодним контрактам.

В текущем году в Симферополе проводят ремонты 17 дворовых и 5 общественных территорий. На ремонт дворов заложено финансирование в объеме 241,5 млн рублей, по общественным территориям – порядка 240 млн рублей. Ремонтные работы на площади им. Ленина начались в апреле.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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