Автомобиль насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Феодосии

В Феодосии водитель автомобиля остановился, чтобы пропустить пешехода.

В этот же момент вторая машина пошла на обгон и сбила девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Ее отбросило на несколько метров.

«Девушка шла по пешеходному переходу. Машина в левой полосе остановилась, чтобы пропустить. В правой полосе на большой скорости, примерно 100 км/ч, пролетела другая машина и сбила. Девушку отбросило на несколько метров. Вызвали скорую помощь и ДПС. Пока ожидали, прохожий делал непрямой массаж сердца. Увы, девушка умерла. Крик матери до сих пор «стоит» в ушах», — написала очевидец происшествия в соцсети.

В комментариях к публикации некоторые крымчане высказали и противоположную точку зрения о том, что девушке стоило быть внимательнее.

«Дорогу переходить надо осторожно, убеждаться в безопасности», — написал пользователь соцсети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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