Ялтинец отправится под суд за сверток с «травой»

32-летний житель Ялты предстанет перед судом за сверток с марихунаой, который хранил в собственной машине.

По версии правоохранителей, продавать «траву» задержанный не собирался, сообщает пресс-служба МВД по РК,Получив информацию о возможной причастности гражданина к незаконному обороту наркотиков, полицейские обыскали его автомобиль и нашли сверток, внутри которого обнаружили марихуану.

«Вес изъятых наркотиков составил более 170 граммов», - уточняется в сообщении.

По данному факту ялтинские следователи возбудили уголовное дело по статье с формулировкой «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Владельцу незаконного свертка грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Крыму полицейский-боксер в одиночку задержал троих любителей «солей».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские задержали наркодилера из Джанкоя. Сотрудники полиции задержали жителя Джанкоя, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Наркоторговцу из Симферополя грозит 10 лет тюрьмы. 20-летнего жителя крымской столицы наряд полиции остановил, патрулируя один из микрорайонов города.

Суд отправил в колонию двух женщин за создание нарколаборатории в Севастополе. Суд в Севастополе признал двух женщин виновными в производстве и сбыте синтетических наркотиков.

Полицейские изъяли 340 кустов конопли у жителя Бахчисарая. Сотрудники полиции обнаружили 340 кустов конопли в хозяйственном помещении одного из жилых домов в Бахчисарае.