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Происшествия

Ялтинец отправится под суд за сверток с «травой»

10:36 четверг, 26 августа 2021
Ялта

32-летний житель Ялты предстанет перед судом за сверток с марихунаой, который хранил в собственной машине.

По версии правоохранителей, продавать «траву» задержанный не собирался, сообщает пресс-служба МВД по РК,Получив информацию о возможной причастности гражданина к незаконному обороту наркотиков, полицейские обыскали его автомобиль и нашли сверток, внутри которого обнаружили марихуану.

«Вес изъятых наркотиков составил более 170 граммов», - уточняется в сообщении.

По данному факту ялтинские следователи возбудили уголовное дело по статье с формулировкой «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Владельцу незаконного свертка грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Крыму полицейский-боксер в одиночку задержал троих любителей «солей».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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