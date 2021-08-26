Происшествия
Ялтинец отправится под суд за сверток с «травой»
32-летний житель Ялты предстанет перед судом за сверток с марихунаой, который хранил в собственной машине.
По версии правоохранителей, продавать «траву» задержанный не собирался, сообщает пресс-служба МВД по РК,Получив информацию о возможной причастности гражданина к незаконному обороту наркотиков, полицейские обыскали его автомобиль и нашли сверток, внутри которого обнаружили марихуану.
«Вес изъятых наркотиков составил более 170 граммов», - уточняется в сообщении.
По данному факту ялтинские следователи возбудили уголовное дело по статье с формулировкой «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».
Владельцу незаконного свертка грозит от трех до десяти лет тюрьмы.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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