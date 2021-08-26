Власти Ялты пообещали завершить работу по дооформлению земельных участков

Все заявления жителей ялтинского региона по дооформлению жилья и земельных участков будут отработаны до конца года.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«Избавляемся от «долгов» прошлых лет. Задача четкая – отработать все до конца года. Осталось немногим более 700 заявлений», – уточнила она.

Павленко напомнила, что 2500 заявлений граждан по состоянию на декабрь прошлого года «лежали в департаменте имущественных и земельных отношений без внимания». А свыше 500 из них, по информации главы администрации, касались узаконивания недвижимости и земли. «Люди, имея все законные основания, десятилетиями не могли оформить участки и строения. Писали повторно – и снова все это пылилось на полках», – отметила градоначальница.

Она заявила, что с начала года «в работу включились все: специалисты ДИЗО, мунконтроль, депутаты». «Документы рассматриваются комиссионно, совершаются выезды на места, готовятся постановления для оформления прав собственности», – рассказала Павленко. По ее словам, первые заявители получили решения весной, а к лету «темпы нарастили».

Глава администрации Ялты обратила внимание, что процесс немного затормозился из-за ЧС, но не остановился. Она также пообещала, что после завершения этой работы все документы на землю будут выдаваться исключительно в установленный законом срок, а не «лежать мертвым грузом в ДИЗО».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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