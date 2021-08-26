Коронавирус в Крыму
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Власти Крыма приказали вакцинировать к сентябрю от коронавируса 80 процентов педагогов
фото © Новости Крыма
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк поручил до 1 сентября вакцинировать от коронавируса не менее 80% педагогов.
Об этом он заявил сегодня на заседании штаба по распространению коронавирусной инфекции.
«Попросил бы глав администраций и руководителей департаментов, управлений и отделов образования на территориях муниципальных образований взять на контроль вакцинацию педагогического коллектива. Пример хороший (министр здравоохранения Крыма Остапенко) Александр Иванович озвучил – вакцинация медицинского персонала более 80%. Такой же процент вакцинации должен быть к 1 сентября на территории муниципальных образований среди педагогического коллектива», – сказал Гоцанюк.
В свою очередь министр образования, науки и молодежи Республики Крыма Валентина Лаврик сообщила, что на данный момент уже вакцинировано более 50% педагогического состава.
«Мы понимаем, что это очень важная мера для всех сотрудников образовательных организаций для того, чтобы мы отработали учебный год в очном формате. По оперативной информации, предоставленной руководителями муниципальных органов управления образования, вакцинированы 61% сотрудников и 53% педагогов муниципальных образовательных организаций», – сказала Лаврик.
Ранее сообщалось, что Крым ожидает поступления крупной партии вакцины от коронавируса. По данным минздрава, первым компонентом в Крыму вакцинировано 463959 человек, вторым – 414939. Таким образом, привита уже почти четверть населения республики.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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