В Симферополе обещают снова демонтировать «незаконные объекты»

Более 60 капитальных строений и нестационарных объектов будут демонтированы в Симферополе.

Соответствующее решение приняли на заседании профильной комиссии в администрации крымской столицы.

«Членами коллегиального органа было принято единогласное решение о необходимости демонтажа шести капитальных строений, пяти нестационарных торговых объектов и 53 нестационарных объектов. Решение не принято по 10 объектам: три отправлены на дополнительный сбор информации, семь – на доработку административно-технического контроля», - сообщила начальник управления муниципального контроля администрации города Наталья Турченко.

По словам чиновницы, такие объекты в городе регулярно выявляются сотрудниками структурных подразделений горадминистрации, в том числе и по поступающим обращениям симферопольцев. Затем устанавливаются собственники объектов, которых информируют о необходимости демонтировать принадлежащие им строения и конструкции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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