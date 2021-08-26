Власть
В Симферополе обещают снова демонтировать «незаконные объекты»
Более 60 капитальных строений и нестационарных объектов будут демонтированы в Симферополе.
Соответствующее решение приняли на заседании профильной комиссии в администрации крымской столицы.
«Членами коллегиального органа было принято единогласное решение о необходимости демонтажа шести капитальных строений, пяти нестационарных торговых объектов и 53 нестационарных объектов. Решение не принято по 10 объектам: три отправлены на дополнительный сбор информации, семь – на доработку административно-технического контроля», - сообщила начальник управления муниципального контроля администрации города Наталья Турченко.
По словам чиновницы, такие объекты в городе регулярно выявляются сотрудниками структурных подразделений горадминистрации, в том числе и по поступающим обращениям симферопольцев. Затем устанавливаются собственники объектов, которых информируют о необходимости демонтировать принадлежащие им строения и конструкции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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