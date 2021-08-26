Власть
В Симферополе демонтируют новую детскую площадку
Новую детскую игровую площадку в одном из дворов Симферополя демонтируют после установки – ее даже не открыли для горожан.
Об этом сообщили в администрации города. Детскую площадку планируют перенести.
«Было проведено собрание жильцов дома, в рамках которого рассмотрен вариант переноса площадки в другое место: нам не надо!», - говорится в сообщении.
По словам жителей домов 82 по ул. Киевская и 14 по ул. Мичурина, площадку построили несколько месяцев назад, но не открыли.
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