Власть
В Севастополе разрушается стена у памятника затопленным кораблям
фото © НТС
Стена с якорями и мемориальной доской возле памятника затопленным кораблям в Севастополе разрушается.
Об этом говорится в сюжете «НТС».
Инкерманские камни, из которых сооружен объект, начали отходить от основания. Между блоками появились большие щели. Ранее историк Степан Самошин обращал внимание на тот факт, что данное строение не входит перечень объектов культурного наследия. Ими являются сам памятник и Приморский бульвар.
Кроме того, в море сползают плиты другого исторического объекта в центре Севастополя – каменной пристани на месте сооружения плавучего моста, связавшего Северную и Южную стороны города во время Крымской войны.
Ранее на улице Большой Морской после реконструкции, проведенной на деньги Москвы, начала отваливаться отделка стен. Губернатор Михаил Развожаев тогда заявил, что плитка является бутафорией, и заверил, что так и было задумано.
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