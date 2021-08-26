Происшествия
В Севастополе автоледи «положила» дорожный знак
фото © Автопартнер Крым Севастополь ДТП
В Севастополе автомобиль врезался в дорожный знак пешеходного перехода. ДТП произошло накануне вечером возле остановки «Студгородок».
Как сообщила в соцсети «ВКонтакте» очевидец событий Лена Ивакова, компания веселых молодых людей въехала в знак, возле которого за минуту до этого стояли люди.
«Мы могли там стоять, если бы за полминуты до происшествия не отошли бы к рекламному щиту кошечек погладить», — отметила она.
Как сообщила руководитель пресс-службы севастопольского УМВД Жанна Марголина, автоледи 1992 года рождения за рулем автомобиля KIA неверно выбрала безопасную скорость движения и при повороте направо наехала на знак.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. В отношении девушки-водителя составлен административный материал в соответствием со ст. 12. 33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». По факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Тройное ДТП под Бахчисараем: есть пострадавшие. Три человека получили травмы в дорожной аварии с участием трех легковых автомобилей под Бахчисараем.
В Крыму попытка разнять драку обернулась для посетителя кафе уголовным делом. В одном из увеселительных заведений Симферополя между двумя молодыми людьми из разных компаний возник конфликт, который скоро перерос в драку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
В Крыму мужчина с ножом ранил охранника санатория и напал на медсестру. Глава администрации Алушты Галина Огнева вручила благодарности трем жителям Партенита, которые задержали вооруженного ножом дебошира.
Газовый баллон взорвался во время пожара под Судаком. Газовый баллон взорвался в летней кухне частного домовладения во время пожара, произошедшего в селе Веселое под Судаком.
Перед Крымским мостом фура протаранила автобус
Серьезное ДТП с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса произошло на трассе Новороссийск – Керчь, транспорт следует только по одной полосе.
Назван главный минус отдыха в сентябрьском Крыму
Туристы и блогеры, не успевшие отдохнуть в Крыму летом, призывают друг друга не отчаиваться и делятся особенностями местного бархатного сезона. Многие боятся, что осеннюю поездку к морю может испортить погода.
В Севастополе автоледи «положила» дорожный знак
В Севастополе автомобиль врезался в дорожный знак пешеходного перехода. ДТП произошло накануне вечером возле остановки «Студгородок».
Строительство игорной зоны в Крыму начнется в сентябре
Инвестор приступит к строительству игорной зоны на южном берегу Крыма в сентябре, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
13 часов назад
В Севастополь на ПМЖ понаехало больше всего россиян
13 часов назад
Тройное ДТП под Бахчисараем: есть пострадавшие
5 часов назад
Крымчанин забил знакомого до смерти за неопрятный вид
11 часов назад
Какой сегодня праздник 26 августа фото
Сегодня, 26 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.