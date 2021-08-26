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Происшествия

В Севастополе автоледи «положила» дорожный знак

В Севастополе автоледи «положила» дорожный знак

фото © Автопартнер Крым Севастополь ДТП

В Севастополе автомобиль врезался в дорожный знак пешеходного перехода. ДТП произошло накануне вечером возле остановки «Студгородок».

Как сообщила в соцсети «ВКонтакте» очевидец событий Лена Ивакова, компания веселых молодых людей въехала в знак, возле которого за минуту до этого стояли люди.

«Мы могли там стоять, если бы за полминуты до происшествия не отошли бы к рекламному щиту кошечек погладить», — отметила она.

Как сообщила руководитель пресс-службы севастопольского УМВД Жанна Марголина, автоледи 1992 года рождения за рулем автомобиля KIA неверно выбрала безопасную скорость движения и при повороте направо наехала на знак.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. В отношении девушки-водителя составлен административный материал в соответствием со ст. 12. 33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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